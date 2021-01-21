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Роскомнадзор оштрафует соцсети за призывы на незаконные акции

18:22
  • четверг
  • 21 января 2021

В их числе - "ВКонтакте", Facebook и Twitter

Роскомнадзор сообщил об обнаружении призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях в нескольких социальных сетях и видеохостингах, а именно в "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram, TikTok и YouTube. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Эти интернет-площадки, уточнили в Роскомнадзоре, будут привлечены к ответственности. Представители компаний приглашены на составление протоколов об административных правонарушениях. Им грозят штрафы в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

Ранее в Министерстве внутренних дел заявили о подготовке территориальных подразделений к обеспечению порядка при проведении незаконных массовых мероприятий 23 января. По словам генерал-полковника Александра Горового, подготовка началась, когда "квази-политики" объявили о несанкционированных акциях по всей стране.

Генеральная прокуратура же предостерегла от призывов к участию в незаконных мероприятиях 23 января.

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