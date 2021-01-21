Наталья Сергунина рассказала об испытаниях летающего такси в Москве

Беспилотник способен доставлять пассажиров и груз по воздуху

Испытания дрона-такси начались в московском спорткомплексе "Лужники". Беспилотник способен доставлять по воздуху как пассажиров, так и грузы. Протяженность маршрута может составлять до 100 километров, сообщили ТВЦ.RU в пресс-службе столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Он (летающий аппарат) может взлетать на высоту 150 метров и садиться на стандартное парковочное место, маневрировать на стоянке, заезжать в гараж и выезжать из него на улицу. Дрон рассчитан на двух пассажиров, максимальная грузоподъемность - 300 килограммов, а скорость - 200 километров в час", - говорится в сообщении департамента.

В настоящее время инженеры проверяют работу всех систем дрона, в том числе срабатывание парашюта.

Испытания беспилотника прокомментировала заммэра Москвы Наталья Сергунина. "Испытания перспективного беспилотника в "Лужниках" проводятся в рамках столичной программы пилотного тестирования инноваций. Она дает возможность предпринимателям тестировать свои решения на подходящих городских и коммерческих площадках", - заявила она, отметив, что Москва системно поддерживает современные технологичные проекты.

Прототип беспилотника разработан стартапом "Ховер" (Hover Surf). Компания основана изобретателем и бизнесменом Александром Атамановым.

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