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В МЧС рассказали, как выжить при аномальных морозах

18:35
  • четверг
  • 21 января 2021

На улицу лучше выходить только сытым

Свердловское региональное управление МЧС дало несколько советов относительно того, как безопасно пережить экстремальные холода. В частности, туристов просят отложить походы, все работы на свежем воздухе стоит приостановить, передает агентство Regnum.

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Выходить на улицу, продолжили в ведомстве, можно только сытым. Также важно надевать несколько слоев свободной одежды. При этом верхняя одежда должна быть непромокаемой. Обязательны шерстяные носки и теплые стельки в сапогах. Шею необходимо защитить шарфом, руки - как минимум перчатками, а лучше варежками.

Автомобилистам рекомендуют иметь с собой термос с горячим чаем, а также небольшой запас продуктов питания, средство связи, спички и лопату.

Ранее жителей Красноярского края предупредили о резком похолодании. Температура воздуха в регионе 21-22 января может опуститься до минус 55 градусов. По данным синоптиков, сильный мороз ожидается на юге Таймырского и в Эвенкийском муниципальном районе.

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