Названы сроки выхода третьей российской вакцины в гражданский оборот

Препарат "КовиВак" разработали в научном центре имени Чумакова

По словам члена-корреспондента РАН Айдара Ишмухаметова, первые партии вакцины от коронавируса, созданной научным центром имени Чумакова, могут поступить в гражданский оборот уже в середине марта.

"В середине февраля, если и когда нам будет выписано разрешение, мы сможем предоставить наши образцы на так называемый выпускающий контроль, который займет месяц. В середине марта возникнет период, при котором в случае уже положительного решения выпускающего контроля будет разрешено запустить вакцину в гражданский оборот", - приводит заявление Ишмухаметова ТАСС.

Он добавил, что иммунологическую эффективность препарата ожидают на уровне 100%. При этом эксперт подчеркнул, что это лишь один из комплекса показателей, который не отображает общую протективность вакцины. По нынешним результатам, она должна составить от 70% до 90%.

Процесс регистрации вакцины от центра Чумакова ("КовиВак") стартовал 20 января. Соответствующие документы поступили в Министерство здравоохранения.

В настоящее время в России зарегистрировали две вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" и "Спутник V", созданный московским центром имени Гамалеи. С 18 января в стране идет массовая прививочная кампания.

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