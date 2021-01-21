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Актриса пострадала в ДТП в центре Москвы

19:18
  • четверг
  • 21 января 2021

Момент аварии попал на видео

В центре Москвы произошла авария с участием двух легковых автомобилей. ТВЦ.RU публикует видео момента ДТП.

Предварительно, машины Audi и KIA столкнулись недалеко от дома №9 на улице Воздвиженка, в результате чего одна из иномарок вылетела на тротуар и сбила пешехода.

В результате ДТП пострадал один человек. Как сообщает РЕН ТВ, это 66-летняя актриса Лилия Мачулко. По данным РИА Новости, ранения получил мужчина.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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