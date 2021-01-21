Актриса пострадала в ДТП в центре Москвы

Момент аварии попал на видео
В центре Москвы произошла авария с участием двух легковых автомобилей. ТВЦ.RU публикует видео момента ДТП.
Предварительно, машины Audi и KIA столкнулись недалеко от дома №9 на улице Воздвиженка, в результате чего одна из иномарок вылетела на тротуар и сбила пешехода.
В результате ДТП пострадал один человек. Как сообщает РЕН ТВ, это 66-летняя актриса Лилия Мачулко. По данным РИА Новости, ранения получил мужчина.
Обстоятельства произошедшего выясняются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"