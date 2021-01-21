Путин дал поручения правительству по восстановлению экономики

В частности, необходимо добиться полного восстановления рынка труда

Власти страны держат под контролем ситуацию с ценами на продукты питания. Сегодня об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Он подчеркнул, что по итогам января еще раз подробно рассмотрит эту тему вместе с правительством. Президент также обозначил ряд задач, которые необходимо решить для преодоления спада в экономике, вызванного пандемией. Одна из них - добиться до конца года полного восстановления рынка труда.

Первое в этом году совещание по экономическим вопросам – одновременно подведение прошлогодних итогов и обсуждение прогнозов. Открывая онлайн-конференцию, Владимир Путин подчеркнул: не только в России, везде сохраняются факторы нестабильности экономического развития. Это вызвано последствиями пандемии, вынужденных ограничений, нарушением глобальных торговых связей.

"Глубина экономического спада, мы с вами это тоже хорошо знаем, в России в 2020 году оказалась, слава Богу, меньше, чем во многих развитых и развивающихся экономиках. В конце года ряд макропоказателей вернулся даже к значениям, которые были до эпидемии. В частности, объём грузов на железной дороге, потребление электроэнергии, некоторые другие показатели. По итогам года немного ускорилась, к сожалению, инфляция. Она превысила целевой ориентир Банка России и составила 4,9%. При этом по отдельным группам товаров, прежде всего продовольственным, цены выросли более заметно – на 6,7%", - заявил Путин.

Вопрос о росте цен на продукты первой необходимости президент поднимал на прошлом совещании около месяца назад. После этого правительство выделило регионам 4,5 миллиарда рублей, чтобы не допустить роста цен на хлеб и муку. В Министерстве сельского хозяйства зафиксировали стабилизацию стоимости гречки, масла и сахара. Участники совещания по экономическим вопросам договорились внимательно отслеживать ситуацию и держать её под контролем. По словам президента, в последние месяцы наметилась еще тенденция – снижение безработицы.

"Отмечу, что в напряжённый период эпидемии нам удалось не допустить её резкого всплеска. Это было сделано в том числе благодаря мерам поддержки экономики, предприятий малого и среднего бизнеса, причём как на федеральном, так и на региональном уровне, на местах. После максимума в 6,4% в августе безработица снизилась до 6,3% в октябре, а в ноябре – уже 6,1%. Однако это по-прежнему высокий уровень, примерно на полтора процентных пункта выше, чем в 2019 году", - сообщил президент.

Добиться полного восстановления рынка труда к концу этого года – такую задачу президент России поставил перед правительством. Владимир Путин призвал не только вернуть на докризисный уровень ключевые экономические показатели, но и выйти на устойчивую траекторию развития. Касается это и социальной сферы, демографии, экологии и других важнейших направлений, закрепленных в президентском указе о долгосрочных национальных целях. Отдельно глава государства остановился на ситуации в сфере жилищного строительства и на рынке недвижимости. Здесь к концу десятилетия поставлена задача выйти на темпы возведения новых домов - 120 миллионов квадратных метров в год. Не менее 5 миллионов российских семей ежегодно должны улучшать свои жилищные условия.

"В прошлом году мы запустили программу льготной ипотеки по ставке 6,5%. Создали дополнительные возможности для наших граждан приобрести новое жильё. Качественное, хотелось бы подчеркнуть, жильё. В рамках программы уже выданы кредиты на сумму около триллиона рублей. Примерно 350 тысяч семей купили квартиры на первичном рынке. Кроме того, льготная ипотека поддержала строительную отрасль. Начиная с августа прошлого года, растут объёмы ввода жилых домов", - сообщил Путин.

Президент осведомлен о том, что в отдельных регионах цены на недвижимость существенно растут, не хватает доступных вариантов квартир. Выровнять ситуацию на рынке рассчитывают в том числе за счет увеличения предложения жилья.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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