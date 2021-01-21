США охватили протесты после инаугурации Байдена

В Портленде манифестанты разгромили офис Демпартии

Россия ожидает, что новая американская администрация не будет усугублять двусторонние отношения, а также отреагирует на ранее выдвинутые Москвой предложения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Тем временем президент США Джо Байден приступил к работе в Овальном кабинете Белого дома. Он уже подписал несколько указов. Как пишет газета The Washington Post, американский лидер отказался "перезагружать" отношения с Россией. Такую информацию изданию сообщил высокопоставленный американский чиновник. По его словам, новая администрация собирается привлечь Россию к ответственности за "безрассудные действия". Кроме этого, журналистам WP стало известно, что Байден хочет продлить с Москвой договор СНВ ещё на пять лет.

Когда кортеж 46-го президента США с оркестром ехал в сторону Белого дома, там еще заканчивали масштабную генеральную уборку. После отъезда Дональда Трампа в спальнях меняли ковры и шторы. А в Овальном кабинете вешали портрет Рузвельта и ставили бюст Мартина Лютера Кинга. У Джо Байдена было достаточно времени, чтобы обдумать каждую деталь интерьера. Он становится президентом в 78 лет. Позади - полвека в политике и три попытки занять главный пост в стране.

В роли президента Байден сразу взялся наводить порядки, избавляясь от политического наследия предшественника. Тот, кстати, хоть и не поехал на инаугурацию, но оставил новому президенту личное послание в первом ящике рабочего стола.

"Президент оставил очень великодушное письмо, но поскольку оно носит частный характер, я не могу раскрыть содержание, пока не переговорю с Трампом", - заявил Байден.

На столе - папки с первыми 15-ю указами. Байден возвращает США во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату. Вводит обязательное ношение масок. Останавливает депортацию некоторых категорий мигрантов. А еще замораживает строительство стены на границе с Мексикой - символ президентства Трампа.

"У нас нет другого времени, кроме как сейчас. Я собираюсь начать с выполнения обещаний, которые я дал американскому народу. Предстоит долгий путь, и это всего лишь первые действия", - объявил президент США.

Новый президент - новая администрация. Прямо из Белого дома, онлайн, Байден приводит к присяге сразу 1000 новых госслужащих. Правда, в их рядах немало известных лиц. Так, в строй вернулась и знаменитая Джен Псаки. Официальный представитель Госдепа при Бараке Обаме теперь возглавляет пресс-службу Белого дома. На первом же брифинге журналисты спрашивают: собирается ли Байден звонить Путину? "В ближайшее время президент свяжется с нашими иностранными союзниками и партнерами. Мне пока нечего сказать по поводу возможного звонка президенту Путину", - ответила она.

На повестке и восстановление связей с европейскими союзниками, ситуация с Ираном и отношения с Китаем. Накануне Пекин ввел санкции против 28 граждан США, включая теперь уже экс-госсекретаря Майка Помпео. Его должность временно досталась Дэну Смиту, который будет занимать этот пост до момента утверждения кандидатуры Энтони Блинкена - бывшего помощника самого Байдена в администрации Обамы - Сенатом США.

Сенат вместе с Конгрессом теперь тоже под контролем демократов. А значит, вопрос импичмента Трампа, который теперь зависит от верхней палаты парламента, вероятно, решится не в пользу последнего. Что явно поднимает настроение и новому вице-президенту Камале Харрис, которая сразу после инаугурации отправилась на заседание в Сенат.

Впрочем, демократы прекрасно понимают, что сторонники Трампа вряд ли впечатлились устроенным в Вашингтоне праздником и перешли на их сторону. В Сиэтле и Портленде в этот день - массовые беспорядки. Протестующие разгромили здание офиса Демпартии. И пока Джо Байден вместе с супругой любовался салютом в свою честь, на улицах Вашингтона продолжали маршировать военные патрули. 25 тысяч солдат нацгвардии, введенных в столицу США незадолго до инаугурации, пока еще останутся на местах. Как и высокие заборы, которыми теперь окружен и Белый дом, и Капитолий.

Екатерина Выскребенцева. "ТВ Центр".

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