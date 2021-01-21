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Депутат Мосгордумы Самышина: Бирюлевская линия метро улучшит качество жизни более 700 тыс. горожан

19:26
  • четверг
  • 21 января 2021

В столице начались общественные слушания по проекту новой линии

В Мосгордуме рассказали о преимуществах новой Бирюлевской линии столичного метро для жителей города.

Она объединит семь столичных районов – Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и Печатники. Планируется, что новая ветка будет пересекаться с существующей Замоскворецкой и новой Троицкой линиями. Протяженность Бирюлевской линии составит 22,2 километра.

Как заявила в разговоре с АГН "Москва" депутат Мосгордумы Елена Самышина, после запуска Бирюлевской линии доступ к метро получат более 700 тысяч москвичей ЮАО.

"Еще во время предвыборной кампании ко мне не раз обращались жители районов Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово и Царицыно по поводу не очень хорошей транспортной доступности, и я знаю, что для них это – настоящий праздник!", - заявила парламентарий.

Самышина отметила, что трассировка Бирюлевской линии позволит легко добраться до парка развлечений "Остров мечты". 

Ранее в столице начались общественные слушания по проекту новой Бирюлевской линии метро. В ее составе откроют 10 станций: "ЗИЛ", "Остров мечты", "Кленовый бульвар", "Батюнино", "Москворечье", "Кавказский бульвар", "6-ю Радиальную улицу", "Липецкую", "Загорье", "Бирюлево". Это рабочие названия станций, и они могут быть изменены. Слушания проходят на платформе "Активный гражданин" и продлятся до 2 февраля.

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