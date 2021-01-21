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Прокуратура предостерегла соцсети, где призывали к массовым беспорядкам

19:39
  • четверг
  • 21 января 2021

"ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram грозят миллионные штрафы

Прокуратура Москвы вынесла предостережение пяти социальным сетям, где распространялись публикации с призывами к участию в несанкционированных акциях и массовых беспорядках 23 января, передает ТАСС.

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Как сообщила глава пресс-службы ведомства Людмила Нефедова, подобные посты создают угрозу для общественной безопасности.

Ранее Роскомнадзор выявил призывы к несовершеннолетним участвовать в несогласованных мероприятиях в таких сервисах, как TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. Компаниям грозят штрафы в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

Прежде в МВД заявили о подготовке территориальных подразделений к обеспечению порядка при проведении незаконных массовых мероприятий 23 января. Генерал-полковник Александр Горовой подчеркнул, что началась эта подготовка, когда "квази-политики" объявили о несанкционированных акциях по всей стране.

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