Европарламент потребовал от ЕС препятствовать "Северному потоку - 2"

И усилить санкции против Москвы

Европейский парламент принял резолюцию, потребовав от Евросоюза усилить ограничительные меры против Москвы и препятствовать завершению проекта "Северный поток — 2", передает РИА "Новости". Таким образом в Европе отреагировали на арест в России оппозиционера Алексея Навального.

За документ проголосовал 581 депутат, против - 50, воздержались - 44. Уточняется, что резолюция декларативна, то есть не носит обязательного характера.

Ранее представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил в ходе своего выступления перед депутатами Европарламента, что ЕС не станет мешать строительству газопровода "Северный поток - 2", так как им занимаются частные компании, а власти не должны вмешиваться в дела частного бизнеса.

В минувшее воскресенье Навальный вернулся в Москву из Германии и был задержан сотрудниками ФСИН в "Шереметьево". Блогер нарушил испытательный срок по делу "Ив Роше", по которому получил условное наказание. Суд арестовал Навального на 30 суток. Замена ему условного срока на реальный будет рассматриваться в феврале.

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