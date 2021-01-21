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Депутат Мосгордумы Русецкая: Мемуары москвичей станут важными источниками для исследователей

19:28
  • четверг
  • 21 января 2021

Главархив Москвы запустил курсы по написанию мемуаров для горожан старшего поколения

Главархив Москвы впервые запустил курсы по написанию мемуаров для москвичей старшего поколения. Ведомство планирует научить пожилых москвичей писать о прошлом. Предполагается, что в будущем работы станут огромным ресурсом для ученых.

Занятия начались в четверг для всех посетителей пространств "Мой социальный центр". Специалисты Главархива ведут их в онлайн-формате. Таким образом, занятия доступны для пенсионеров по всей Москве, вне зависимости от места проживания.

"Курс сформирован таким образом, чтобы мемуары могли подготовить даже те, кто раньше не брался за такие задачи. Специалисты Главархива расскажут пенсионерам, как начать работу, составить план повествования, рассказать историю своей семьи и осветить исторические события, процессы, свидетелями которых они были", - рассказала депутат Московской городской думы, ректор Института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая (цитата по АГН "Москва").

Парламентарий уверена, что мемуары москвичей станут важными источниками для исследователей. Работы также будут использованы в социально значимых проектах, выставках и публикациях.

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