Президент Аргентины привился "Спутником V"

Поставки препарата в страну начались еще в декабре

Пресс-служба администрации президента Аргентины Альберто Фернандеса сообщила, что политик привился первым компонентом российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V".

"Президент Альберто Фернандес получил первую дозу вакцины "Спутник V", - цитирует сообщение ТАСС.

Минздрав Аргентины еще в прошлом году выдал разрешение на применение "Спутника V". 24 декабря самолет с первой партией препарата приземлился в аэропорту Буэнос-Айреса. Всего запланированы поставки около 10 миллионов доз.

Фернандес поблагодарил президента России Владимира Путина и создателей вакцины за оперативную поставку препарата. По его словам, теперь для Аргентины "открылся путь надежды".

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