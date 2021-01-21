Во Франции умерла бывшая жена Алена Делона

Она боролась с раком

В возрасте 79 лет скончалась актриса Натали Делон - бывшая жена актера и режиссера Алена Делона, передает Paris Match.

Ее сын сообщил, что Делон долго боролась с раком. По его словам, она умерла в окружении родных.

Делон родилась в семье испанского происхождения в 1941 году. За Алена она вышла замуж в 1964 году после расставания актера с Роми Шнайдер. В том же году у пары родился сын Энтони.

В 1969 году супруги развелись, Натали объяснила это неверностью мужа. Вместе с тем бывшие муж и жена продолжали поддерживать отношения.

В кино Натали Делон дебютировала в 1967 году в фильме "Самурай". Она успела поработать совместно с такими актерами, как Робер Оссейн, Лино Вентура, Энтони Хопкинс и Ричард Бертон. Большой известности как актриса она, правда, так и не получила. Всего на ее счету более 30 фильмов.

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