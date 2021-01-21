В Харькове объявят траур из-за пожара в доме престарелых

Трагедия унесла жизни 15 человек

15 человек погибли при пожаре, который произошел в четверг в доме престарелых в Харькове. Еще 11 человек пострадали. Пятеро из них госпитализированы, двое находятся в состоянии средней тяжести.

По информации директора департамента социальной защиты Харьковской областной администрации, учреждение работало нелегально. По предварительным данным, в двухэтажном частном доме находились более 20 постояльцев и четыре человека обслуживающего персонала.

Причиной возгорания называют неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Для тушения были привлечены 28 человек личного состава и 7 единиц техники.

Событие квалифицировано как ЧС государственного уровня. Завтра в Харькове объявлен траур по погибшим, передает "ТВ Центр".

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