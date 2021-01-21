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Путин поздравил с юбилеем Пласидо Доминго

20:19
  • четверг
  • 21 января 2021

Оперному певцу исполнилось 80 лет

Оперному певцу Пласидо Доминго исполнилось 80 лет. С юбилеем известного испанского музыканта поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил необыкновенно яркий талант Доминго.

"Примите сердечные поздравления с 80-летием. Вместе с вами, человеком необыкновенно яркого таланта, настоящей легендой оперной сцены, этот юбилей отмечают миллионы людей в Испании, России, странах Европы и мира, все, кому вы посвящаете свое творчество, щедро дарите вдохновение и большую созидательную энергию", - говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.

На счету Пласидо Доминго - 150 ведущих партий. Именно он заслужил самые продолжительные овации - в опере "Отелло" зрители вызывали его на поклон 200 раз.

Доминго – обладатель 14 премий "Грэмми". Своим талантом и голосом он покорил все ведущие театры мира: "Ковент-Гарден",  "Метрополитен-опера", "Ла Скала".

В последний раз Пласидо Доминго выступил в Большом театре в октябре прошлого года в спектакле "Манон Леско". В феврале великий тенор вновь приедет в Россию и будет дирижировать в опере Пуччини "Богема".

Видео: Пласидо Доминго впервые встал за дирижерский пульт Большого театра

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