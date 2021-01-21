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Россиянам разъяснили, кто может досрочно выйти на пенсию

20:27
  • четверг
  • 21 января 2021

Для многих граждан пенсионный возраст не повысился

Пенсионный фонд России объяснил, представители каких профессий имеют право досрочно выйти на пенсию в условиях переходного периода. Как передает РИА "Новости", это в первую очередь касается тех, кто трудится на вредных и опасных предприятиях, - в частности, горняков, спасателей, водителей. Большинство из них, уточнили в ПФР, выходят на пенсию в 50 или 55 лет в зависимости от пола.

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Кроме того, по-прежнему имеют право на досрочный выход на пенсию при выслуге лет врачи, педагоги,а также представители ряда творческих профессий. Так, выработавший в апреле 2021 года необходимый педагогический стаж школьный учитель сможет выйти на пенсию в соответствии с переходным периодом в апреле 2024-го.

Сохранена и возможность выйти на пенсию на пять лет раньше общего пенсионного возраста для жителей Севера. Минимальный стаж составляет 15 календарных лет на Крайнем Севере и 20 лет в приравненных районах.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко заявила, что правом досрочного выхода на пенсию может воспользоваться еще одна категория россиян. Речь идет о тех, кто непосредственно участвует в борьбе с распространением коронавируса. Как пояснила сенатор, это связано с особенностями подсчета стажа для тех, кто работает с зараженными COVID-19 пациентами.

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