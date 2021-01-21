В США узнали о планах Байдена продлить СНВ-3

Крайний срок для принятия решения - 5 февраля

Газета Washington Post написала со ссылкой на собственные источники в Белом доме, что новый президент Соединенных Штатов Джо Байден, чья инаугурация состоялась 20 января, планирует продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на пять лет.

"Президент Байден добивается пятилетнего продления единственного оставшегося договора с Россией, ограничивающего два крупнейших в мире ядерных арсенала, всего за несколько дней до истечения срока его действия", - сказано в материале.

Источник газеты напомнил, что крайний срок для продления договора Вашингтоном - 5 февраля.

В день инаугурации Байдена Министерство иностранных дел России распространило сообщение, в котором сказано, что Москва продолжает выступать за продление СНВ-3 на пять лет. "Считаем возможным его пролонгацию исключительно в том виде, как договор был подписан, и без каких-либо предварительных условий", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

СНВ-3 - единственное действующее соглашение между Россией и США об ограничении вооружений. Владимир Путин в октябре прошлого года предложил продлить договор на год "без всяких условий".

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