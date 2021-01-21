Появились подробности ДТП с участием двух иномарок в центре Москвы

Серьезные травмы получила заслуженная артистка России Лилия Мачулка

В центре Москвы произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии пострадали пешеходы. Серьезные травмы получила заслуженная артистка России Лилия Мачулка. Женщина госпитализирована в одну из столичных клиник.

ДТП произошло по адресу: улица Воздвиженка, дом №9. Изучив камеры видеонаблюдения, инспекторы ГИБДД смогли быстро установить обстоятельства аварии.

Улица Воздвиженка - двусторонняя. В сторону Арбата для машин - две полосы и еще одна - выделенная. Водитель такси собирался выполнить левый поворот, чтобы въехать во двор дома и высадить пассажира. И в этот момент сзади, также слева, через полосу для общественного транспорта, но встречного направления, вылетела Audi.

Очевидцы рассказали, что водитель, видимо, не успевал затормозить на снегу. Машины столкнулись по касательной, Audi несколько изменила траекторию движения и оказалась на тротуаре. Остановилась только после того, как врезалась в здание. При этом иномарка задела пешеходов. Женщина 66 лет получила серьезные травмы. Она оказалась фактически под днищем иномарки, потеряла сознание. Ее госпитализировали в больницу имени Пирогова в отделение нейрохирургии. Информационные агентства сообщают, что это заслуженная артистка России Лилия Мачулка. Это именно её голосом разговаривает Пятачок в мультфильме "Вини Пух и все-все-все". Пока каких-то прогнозов относительно состояния здоровья пострадавшей врачи не дают.

Что касается обстоятельств ДТП, то, по мнению инспекторов, предварительно, водители неверно выбрали скоростной режим в условиях сложной погодной и дорожной обстановки. Водитель Audi от комментариев отказался. Имеется информация, что за мужчиной числится почти триста пятьдесят неоплаченных штрафов за нарушение ПДД на общую сумму в полмиллиона рублей.

На место аварии выезжали все экстренные службы города. В том числе были вызваны сотрудники МЧС, чтобы помочь извлечь пострадавшую из-под машины. Временно движение по улице Воздвиженка было практически парализовано. Сейчас оно заработало.

Дмитрий Гусев, Дмитрий Панов, Станислав Соколов. "ТВ Центр".

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