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Эксперт назвал проблему, ведущую Украину "за край пропасти"

21:02
  • четверг
  • 21 января 2021

Долги украинцев за ЖКХ растут

Проблема массовых неплатежей за коммунальные услуги на Украине серьезно угрожает стране, считает руководитель жилищного союза Александр Скубченко, которого цитирует "Главред".

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По его словам, по итогам декабря 2020-го долги украинского населения составили 66,1 миллиарда гривен (примерно 172 миллиарда рублей).

"ЖКХ уже давно за краем пропасти. Но единственное, что планирует власть, – это принятие закона о выбивании долгов ЖКХ с населения по требованию МВФ", - отметил Скубченко.

Это путь в никуда, добавил эксперт, подчеркнув при этом, что в перспективе проблема только усугубится.

Ранее киевские власти в очередной раз ужесточили языковую политику. Сотрудники магазинов, заправок, кафе и других заведений теперь обязаны общаться с клиентами только на государственном языке. Нарушителям грозят штрафы. Также, на русскоговорящих разрешили отправлять доносы. Следить за языковой чистотой будут специальные команды инспекторов.

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