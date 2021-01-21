Эксперт назвал проблему, ведущую Украину "за край пропасти"

Долги украинцев за ЖКХ растут

Проблема массовых неплатежей за коммунальные услуги на Украине серьезно угрожает стране, считает руководитель жилищного союза Александр Скубченко, которого цитирует "Главред".

По его словам, по итогам декабря 2020-го долги украинского населения составили 66,1 миллиарда гривен (примерно 172 миллиарда рублей).

"ЖКХ уже давно за краем пропасти. Но единственное, что планирует власть, – это принятие закона о выбивании долгов ЖКХ с населения по требованию МВФ", - отметил Скубченко.

Это путь в никуда, добавил эксперт, подчеркнув при этом, что в перспективе проблема только усугубится.

Ранее киевские власти в очередной раз ужесточили языковую политику. Сотрудники магазинов, заправок, кафе и других заведений теперь обязаны общаться с клиентами только на государственном языке. Нарушителям грозят штрафы. Также, на русскоговорящих разрешили отправлять доносы. Следить за языковой чистотой будут специальные команды инспекторов.

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