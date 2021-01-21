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Суд Молдавии признал незаконным особый статус русского языка

21:25
  • четверг
  • 21 января 2021

Закон опротестовали молдавские депутаты

Закон о функционировании языков, на которых говорят на территории республики, признан Конституционным судом Молдавии неконституционным. Это означает, передает Moldpres, что русский язык не будет иметь статуса межнационального языка общения.

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Дать правовую оценку документу попросили депутаты Октавиан Цыку и Дину Плынгэу. В законе русский был обозначен как язык межнационального общения. При этом все официальные документы государственных учреждений должны были дублироваться на русском.

Председатель Конституционного суда Молдавии Домника Маноле объяснила, что опротестованный закон давал русскому языку привилегированный статус по отношению к другим языкам национальных меньшинств. Подобное, уточнила Маноле, не предусмотрено Конституцией. По ее словам, русский в Молдавии является родным для 9,39% жителей.

В конце 2020 года новый президент Молдавии Майя Санду сообщила о готовности скоро посетить Россию, если Москва оформит соответствующее приглашение. "У нас есть темы для обсуждения в повестке, которые касаются торговли, экспорта, приднестровский конфликт тоже в нашей постоянной повестке", - отметила глава государства.

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