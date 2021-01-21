Привившиеся от коронавируса в Подмосковье получат QR-коды

Вакцину в Московской области получили уже порядка 40 тысяч человек

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил в эфире телеканала "Россия 24", что для привившихся от COVID-19 в Подмосковье сделают электронные сертификаты в виде QR-кодов.

"Еще один важный момент - это электронный сертификат. Ты его получишь после второй прививки - это QR-код. И, соответственно, ты будешь в этой части тоже вооружен", - сказал глава региона.

Он также отметил, что к настоящему моменту в Подмосковье прививки сделали порядка 40 тысяч человек. При этом власти планируют с 25 января каждую неделю освобождать в коронавирусных стационарах Московской области около 3 тысяч коек.

"Мы видим значительное снижение выявленных случаев при таком же большом количестве ПЦР-тестов - 35-37 тысяч мы делаем в день, за последний месяц на 30% упала выявляемость", - уточнил Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья сообщал, что к сворачиванию коек приступают Реутов, Бронницы, Щелково и Воскресенск. Чуть позже полностью перейдет к оказанию плановой помощи родильный дом в Балашихе. Всего вакцину от коронавируса получат около 3 миллионов жителей Московской области.

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