"Санкции против Китая - удар по США": какие отношения Байден выстроит с Пекином

Пойдет ли Байден на компромисс?

Что после смены хозяина Белого дома ждёт отношения между Соединенными Штатами и Китаем? К чему приведет принятие Пекином санкций в отношении членов бывшей американской администрации? И какова вероятность, что Джо Байден, в отличие от Дональда Трампа, пойдет на поиски компромисса с КНР?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

"Чем больше сейчас возникает санкций против Китая, тем больший удар наносится по американскому рынку. Китай сейчас выбирает надежность взамен практической выгоде", - заявил он.

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