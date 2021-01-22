Украинская блогерша разгневала радикалов выбором России

У девушки возник конфликт с офицером ВСУ

Украина или Россия? Выбор нужно делать осторожно в стране, которая постоянно видит в своём соседе агрессора. Популярный украинский блогер и гость "Инстаграма" Ди Рубенс знакомит всех со своей собачкой, кошечкой, просит собеседников на улице выбрать, какой бренд лучше или кто из звезд им симпатичнее. Но случилось непредвиденное!

На вопрос - Украина или Россия - в одном из видео прозвучал ответ: Россия! Был записан вариант этого видео даже на Майдане. Такой поступок ранил в самое сердце офицера Вооружённых сил Украины Анатолия Штефана, который выступил с комментарием: "Вот тебе и патриотическое воспитание".

Другие отличающиеся экстремальным патриотизмом блогершу принялись клеймить. Посыпались открытые угрозы в её адрес. Казалось бы, ей остаётся только сгореть со стыда и сделать правильный выбор в пользу Родины. Но блогосфера и "Тик-Ток" – это вам не какой-нибудь заштатный кружок "умелые руки"! Ди Рубенс перешла в атаку.

Ожидал ли офицер и его группа поддержки из патриотичных радикалов такого отпора, неизвестно, но Ди Рубенс заявила, что офицер Анатолий Штефан способен только на хайп.

Великая сила "Тик-Тока"! Ди Рубенс объявила, что против офицера инициируется уголовное дело, готовится суд, и якобы само Минобороны Украины начинает разбирательство. Десятки тысяч просмотров и лайков! И поддержка аудитории.

Но блогеры разные бывают. Некоторые не теряют бдительности. В сентябре портал Лента.ру сообщил, что украинский блогер Антон Ходза обрушился на популярный интернет-магазин, в ассортименте которого нашел футболки с портретом президента России. Ходза захлебнулся от гнева: "А может, вы хотите футболку российской полиции? А герб СССР? Все здесь! И цены в гривне!"

Ходза даже обратился в Службу безопасности Украины с доносом о предательстве. Но крамольный товар все равно пользуется спросом.

Виртуальные бойцы с предательством, притаившемся в интернет-магазинах и в "Тик-Токе", видимо, просто не задумываются, что в действительности всё не так, как на самом деле.

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