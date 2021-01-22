При обрушении на шахте в Кузбассе погибли три горняка

Десятки человек были эвакуированы

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели трёх горняков в Кузбассе. Обрушение породы произошло на шахте в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области из-за выброса метана, передает "ТВ Центр".

В момент ЧП в забое находились 44 человека, большинство из них были эвакуированы на поверхность, трое оказались заблокированы. Их тела на месте обвала обнаружили горноспасатели.

Шахта имени Тихова - одна из самых новых, она введена в эксплуатацию в 2017-м. И это уже не первая авария на предприятии - год назад, также из-за выброса метана, погиб горняк.

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