Назван способ снизить риск заражения COVID-19

Он же облегчит течение болезни

Главные проблемы у заболевших COVID-19 – с легкими. Насколько высок риск заражения коронавирусом, а также тяжесть течения болезни зависит от того, каким воздухом дышит человек.

Грязный воздух повышает восприимчивость ко всем вирусным инфекциям. Коронавирус не составляет исключения, так что главный метод борьбы с ним - постоянно обеспечивать приток чистого свежего воздуха, отметил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По словам врача, помещениям, где мы спим, нужно уделять особое внимание – ведь в них мы проводим большую часть суток. Комнаты надо регулярно проветривать и очищать от пыли.

"Мы там активно дышим, поэтому, прежде всего, надо делать очистку спальни. Во всех остальных помещениях мы находимся в бодрствующем состоянии и можем контролировать состав и качество воздуха, и в случае необходимости можем либо проветрить, либо покинуть помещение", – заявил Болибок в эфире радио Sputnik.

Если пациент уже заразился коронавирусом, все так же важно обеспечить ему доступ чистого воздуха. Чем выше в нем содержание кислорода, тем легче человек будет переносить респираторные заболевания - в том числе COVID-19, заключил врач.

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