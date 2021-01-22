ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Назван способ снизить риск заражения COVID-19

08:15
  • пятница
  • 22 января 2021

Он же облегчит течение болезни

Главные проблемы у заболевших COVID-19 – с легкими. Насколько высок риск заражения коронавирусом, а также тяжесть течения болезни зависит от того, каким воздухом дышит человек.
Более 220 тысяч москвичей сделали прививку от коронавируса

Грязный воздух повышает восприимчивость ко всем вирусным инфекциям. Коронавирус не составляет исключения, так что главный метод борьбы с ним - постоянно обеспечивать приток чистого свежего воздуха, отметил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По словам врача, помещениям, где мы спим, нужно уделять особое внимание – ведь в них мы проводим большую часть суток. Комнаты надо регулярно проветривать и очищать от пыли.

"Мы там активно дышим, поэтому, прежде всего, надо делать очистку спальни. Во всех остальных помещениях мы находимся в бодрствующем состоянии и можем контролировать состав и качество воздуха, и в случае необходимости можем либо проветрить, либо покинуть помещение", – заявил Болибок в эфире радио Sputnik.

Если пациент уже заразился коронавирусом, все так же важно обеспечить ему доступ чистого воздуха. Чем выше в нем содержание кислорода, тем легче человек будет переносить респираторные заболевания - в том числе COVID-19, заключил врач.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Женщина надевает медицинскую маску на ребенка
Женщина надевает медицинскую маску на ребенка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.