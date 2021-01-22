Треть россиян не согласны оплачивать учебу в вузе

Но все равно готовы сделать это

Без малого треть россиян заявили, что не согласны платить за высшее образование. При этом 7% респондентов уверены, что качественное образование можно получить лишь платно, показало исследование банка "ФК Открытие".

"Около 31% россиян не согласны платить за высшее образование для себя или детей ни при каких условиях. Больше всего категорических противников платных вузов в Южном федеральном округе (37%) и на Северном Кавказе (36%), меньше всего на Дальнем Востоке (19%) и в Санкт-Петербурге (26%)", - говорится в результатах опроса.

Однако в случае необходимости все-таки оплатить обучение готовы 62% респондентов. А вот брать на это кредиты согласны 42% опрошенных. Остальные заверили, что никогда не брали и не возьмут кредит на учебу, передает РИА Новости.

Опрос был проведен с 14 по 19 января при помощи онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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