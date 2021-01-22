ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В администрации Байдена подтвердили намерение продлить СНВ-3

08:47
  • пятница
  • 22 января 2021

Это позволит сторонам подготовить новые соглашения

США готовы продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на пять лет. Официальный представитель Белого дома заявила об этом на брифинге, который транслировался в Twitter. Джен Псаки отметила важность этого документа для обеих сторон.
Вашингтон заявил о намерении Байдена продлить СНВ-3

"Я могу подтвердить, что США намерены добиваться продления ДСНВ на пять лет, как это разрешено условиями договора. Президент США давно дал понять, что считает ДСНВ отвечающим интересам национальной безопасности США", - заявила глава пресс-службы.

Псаки подчеркнула: продление СНВ-3 еще более важно ввиду того, что отношения США с Россией в данный момент, по ее словам, "враждебные". И договор – это единственный на данный момент документ, ограничивающий российские ядерные силы, опора стратегической стабильности между двумя странами.

Инициативу президента Джо Байдена поддержали и в Пентагоне. Продление договора дает России и США время на выработку новых договоренностей, заметил глава пресс-службы военного ведомства Джон Кирби.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пуск баллистической ракеты в США
Пуск баллистической ракеты в США
Джен Псаки
Джен Псаки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.