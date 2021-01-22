В администрации Байдена подтвердили намерение продлить СНВ-3

Это позволит сторонам подготовить новые соглашения

США готовы продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на пять лет. Официальный представитель Белого дома заявила об этом на брифинге, который транслировался в Twitter. Джен Псаки отметила важность этого документа для обеих сторон.

"Я могу подтвердить, что США намерены добиваться продления ДСНВ на пять лет, как это разрешено условиями договора. Президент США давно дал понять, что считает ДСНВ отвечающим интересам национальной безопасности США", - заявила глава пресс-службы.

Псаки подчеркнула: продление СНВ-3 еще более важно ввиду того, что отношения США с Россией в данный момент, по ее словам, "враждебные". И договор – это единственный на данный момент документ, ограничивающий российские ядерные силы, опора стратегической стабильности между двумя странами.

Инициативу президента Джо Байдена поддержали и в Пентагоне. Продление договора дает России и США время на выработку новых договоренностей, заметил глава пресс-службы военного ведомства Джон Кирби.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"