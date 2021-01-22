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Сергунина: ВДНХ готовит программу в честь юбилеев космических достижений

09:01
  • пятница
  • 22 января 2021

Пока мероприятия проходят в офлайне

ВДНХ готовит на 2021 год программу по случаю юбилеев знаковых событий в истории отечественной космонавтики. Среди них – 60-летие полета Юрия Гагарина и 50-летие запуска на орбиту первой в мире пилотируемой станции "Салют.

"Тематические мероприятия, посвященные истории отечественной космонавтики, ВДНХ будет проводить в течение всего года. Открывают программу онлайн-лекции популяризаторов науки и литературно-музыкальный перформанс", - сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Пока все лекции и спектакли проходят на интернет-ресурсах ВДНХ. Очный формат появится как только позволит ситуация с коронавирусом. Тогда программы дополнится экскурсиями, выставками, кинопоказами, живыми концертами и встречами с космонавтами.

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