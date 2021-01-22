Облачно и без осадков: москвичам рассказали о погоде в пятницу

К вечеру в столице ожидается потепление

В пятницу в столице ожидается облачная погода практически без осадков и небольшой утренний туман, сообщил метеоролог Александр Синенков. Он отметил, что уже к вечеру воздух в Москве заметно прогреется и достигнет нулевой отметки.

"Нас ожидает облачная погода, без существенных осадков. Утром местами туман. Температура воздуха в столице к вечеру до нуля, сейчас минус 7, в Подмосковье минус 3 - плюс 2 к вечеру", - дал прогноз Синенков.

Синоптик добавил, что атмосферное давление опустится ниже нормы и составит 743 миллиметра ртутного столба. Ветер будет южный, со скоростью 2-7 метров в секунду, передает РИА Новости.

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