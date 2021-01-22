Подруга Светличной заметила у актрисы признаки деменции

У артистки слабеет память

Подруга заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной, клинический психолог Елена Перелыгина рассказала о самочувствии актрисы. Женщину обеспокоило, что звезда "Бриллиантовой руки" долгое время не выходила на связь, и она решила проведать приятельницу лично.

Перелыгина заявила, что, в силу возраста, у Светличной начала развиваться деменция. Артистка не сразу вспомнила близкую подругу, когда та пришла ее навестить, передает "Пятый канал".

"Она и сама это признает и жалуется на это, у нее есть деменция уже. Потеря памяти — она не все вспоминает, даже меня она с трудом вспомнила, несмотря на то, что мы с ней так тесно общались. Она теряет немножко цепочку событий: сказала, что на днях был ее день рождения, хотя он еще не скоро, что она уже готовится к нему", - поделилась психолог.

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