В армию поступили новейшие комплексы артиллерийской разведки "Пенициллин"

Цель вычисляется за 5 секунд

Звукотепловой комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин" поставляется в Вооруженные силы России. Новейшее вооружение разработано входящим в состав концерна "Вега" НИИ "Вектор".

"В декабре 2020 года, в соответствии с заключенным контрактом, передали заказчику первую партию", - приводит пресс-служба концерна "Вега", входящего в состав госкорпорации "Ростех", слова генерального директора Вячеслава Михеева.

Разработчики поясняют, что традиционную корректировку огня ведут разведчики, работающие с риском для жизни на передовой. А "Пенициллин" может работать на безопасном удалении от противника – при этом в полностью автоматизированном режиме, что минимизирует влияние человеческого фактора.

Система принимает и обрабатывает акустические сигналы от выстрелов или разрывов и выдает информацию о месте разрыва боеприпаса, точности попадания, а также сообщает местоположение орудий. Время получения координат одиночной цели не превышает пяти секунд.

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