Как проходит вакцинация в мобильных пунктах в Москве

Желающих привиться много

Массовая вакцинация набирает обороты по всей стране. Из-за большого количества желающих пройти иммунизацию в регионах открывают новые точки. А в Москве работает уже 120 стационарных и мобильных пунктов.

Очередь в центр "Мои документы" образовалась не из желающих срочно уладить свои бумажные дела. Эти люди пришли за прививкой. Удобное место в деловом "сердце" столицы сразу привлекло тех, кто ждал начала вакцинации. В том числе и гостей Москвы.

Студены из Вьетнама на вакцинацию пришли целой группой. Много желающих привиться из российских регионов. Аркадий работает в Москве и здесь же решил вакцинироваться. В родном городе как раз в эти дни коронавирусом тяжело болеет сестра.

Сделать прививку от коронавируса может любой желающий. Достаточно иметь при себе паспорт, СНИЛС или медицинский полис. Специально записываться не нужно. Достаточно заполнить анкету и дождаться своей очереди.

Весь процесс занимает не больше 40 минут. После регистрации каждый проходит обследование у врача. Состояние здоровья на момент прививки должно быть удовлетворительным. Затем - сам укол. После которого каждому привившемуся выдают сертификат - доказательство того, что он получил вакцину от коронавируса.

Здесь же отмечают дату ее введения, ведь ровно через три недели необходимо сделать еще одну инъекцию. После прививки еще полчаса врачи наблюдают за состоянием человека.

Желающих привиться немало и в гастрономическом кластере "Депо". Сейчас здесь активно прививаются водители и курьеры - они в группе риска из-за многочисленных контактов. Чтобы избежать скопления людей, их разделяют на потоки. При этом не забывая о мерах безопасности: здесь соблюдают социальную дистанцию и не снимают маски.

Подобные мобильные пункты вакцинации с начала недели заработали и в других торговых точках столицы. Первый открылся в ГУМе. Сделать прививку от коронавируса можно также торговых центрах "Океания" и "Город". А еще в театре "Геликон - опера". Между репетициями и выступлениями прививаться удобно артистам московских театров. И даже зрителям.

"Мы поддерживаем эту идею для того, чтобы можно было как можно больше охватить наших горожан, и как можно быстрее достичь того коллективного иммунитета, о котором все говорят, чтобы мы быстрее вышли из пандемии", - говорит главный врач городской поликлиники №3 Елена Самышина.

Сегодня в Москве работает 120 выездных и стационарных - в поликлиниках - пунктов вакцинации. Узнать график их работы можно на сайте mos.ru.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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