В Европе принимают экстренные меры из-за "британского" штамма коронавируса

Новые защитные меры лидеры ЕС обсудили на саммите

В Европе осложняется ситуация с коронавирусом. Из-за стремительного распространения "британского" штамма, лидеры ЕС предложили снова ограничить возможность перемещения между государствами. И ввести дополнительные меры для тех, кто прибыл из темно-красных регионов. По-прежнему напряжённая обстановка и в США. Там уже анонсировали новые карантинные меры.

Уже почти 100 миллионов зараженных коронавирусом по всему миру, и каждый четвертый - в Северной Америке. Только в США от Ковид-19 умерли 404 тысячи человек. А только что вступивший в должность президента Джо Байден заявляет: будет еще хуже.

"В следующем месяце число погибших, вероятно, превысит 500 000 человек. Число заболевших будет увеличиваться. Ситуация, в которой мы оказались, развилась не в одночасье и потребуются месяцы, чтобы все исправить. Но мы справимся. Я хочу твердо заявить - помощь уже идет", - отметил Байден.

О коронавирусе Байден, войдя в Белый дом, заговорил как о первоочередной проблеме. Но и тут не обошлось без уколов в сторону предшественника. Мол, Трамп все отдал на откуп властей штатов и вообще проспал эпидемию. Теперь новый президент анонсирует тотальный карантин для всех, кто прилетает в США, ношение масок в ближайшие 100 дней и 100 миллионов доз вакцин за это же время. Но первые три дня уже прошли, а на прививочных пунктах даже в Нью-Йорке вот такая ситуация.

"Мою запись отменили, посоветовали вернуться через неделю или проверять в интернете, есть ли у них вакцина. Мне, пожилому человеку, очень страшно ждать дальше. Мы по сути обречены стать затворниками. Когда приходим сюда, нам говорят: вакцины нет. Правительство должно что-то сделать, иначе мы все умрем", - говорит жительница Нью-Йорка Патриция Мичардо.

В Великобритании Минздрав отчитался, что уже сделано пять миллионов прививок от коронавируса. Однако ситуация в королевстве тоже очень тяжелая. За минувшие сутки скончалось 1820 человек - это максимальный показатель с начала пандемии. Более того, "британский" штамм грозит третьей волной всей Европе.

Накануне лидеры ЕС на экстренном саммите в режиме онлайн обсудили новые защитные меры. "Мы предлагаем ввести новые - темно-красные зоны, которые обозначают, где вирус циркулирует на очень высоком уровне. Лицам, прибывающим из темно-красных областей, может потребоваться сделать тест перед отъездом, а также пройти карантин по прибытии в рамках всего Евросоюза. Кроме того, все необязательные поездки должны быть решительно запрещены", - заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В Португалии вновь закрывают на карантин школы. Во Франции все вузы продолжат работать дистанционно. В Лионе недовольные студенты вышли на улицы.

Не увидят вот такой картинки и поклонники знаменитого карнавала в Рио-Де-Жанейро. Решением мэрии в этом году он отменен.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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