В Британии тысячи человек эвакуировали из-за шторма и наводнения

Уровень воды в реках вырос до критического уровня
В Британии тысячи человек эвакуированы из-за шторма "Кристоф", который принёс на острова сильнейшее наводнение. Самая сложная ситуация - в Манчестере и окрестностях, передает "ТВ Центр".
В регионе бушевал мощный ветер, ливни, а местами и снегопады - в итоге повреждены линии электропередачи, нарушена работа коммунальных служб. Вода в реках поднялась до критического уровня - под угрозой затопления оказался склад с запасами вакцины от коронавируса. Чтобы этого избежать, пожарным командам пришлось всю ночь откачивать воду.
Продолжается эвакуация и в Уэльсе - в зоне бедствия оказались почти две тысячи домов. В стране частично остановлено железнодорожное сообщение.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"