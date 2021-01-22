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В Британии тысячи человек эвакуировали из-за шторма и наводнения

11:57
  • пятница
  • 22 января 2021

Уровень воды в реках вырос до критического уровня

В Британии тысячи человек эвакуированы из-за шторма "Кристоф", который принёс на острова сильнейшее наводнение. Самая сложная ситуация - в Манчестере и окрестностях, передает "ТВ Центр".

В регионе бушевал мощный ветер, ливни, а местами и снегопады - в итоге повреждены линии электропередачи, нарушена работа коммунальных служб. Вода в реках поднялась до критического уровня - под угрозой затопления оказался склад с запасами вакцины от коронавируса. Чтобы этого избежать, пожарным командам пришлось всю ночь откачивать воду.

Продолжается эвакуация и в Уэльсе - в зоне бедствия оказались почти две тысячи домов. В стране частично остановлено железнодорожное сообщение.

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