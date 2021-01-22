Температурные качели: как метеозависимым людям пережить резкую смену погоды

В столичном регионе ожидается сильное потепление

Температурные качели, погодный маятник - именно так синоптики называют природную аномалию, которая придёт в Центральную часть России. Если в начале недели в Москве стояли трескучие морозы, то уже сегодня столбики термометров поднимутся до плюсовых значений. Скачок сразу на 10 градусов и понижение атмосферного давления - для многих очень неприятный сюрприз. А ещё циклон - это снег и даже ледяной дождь.

Прошедший снегопад закончился для многих петербуржских водителей неприятностями на дорогах. Маневрировать среди сугробов было сложно, тормоза не справляюсь, вдобавок плохая видимость. Социальные сети заполнили видеозаписи с регистраторов.

Снегопад в Уфе сопровождается сильным ветром. Желающих выйти на прогулку в такую погоду немного. В Тверской области сегодня обещают ледяной дождь. Погодные аномалии синоптики фиксируют по всей стране.

Начиная от количества осадков и заканчивая резким перепадом температур. В московском регионе высота снежного покрова на 20-30 сантиметров больше среднестатистических значений. А сейчас на европейскую часть России очень быстро надвигается мощный циклон, сформированный в субтропических регионах Атлантики.

Он несет теплый воздух. И именно он вызвал скачок от самых сильных за последние 15 лет морозов до не менее рекордных плюсовых значений. Метеорологи называют это погодными качелями.

"Если в начале нынешней недели, в понедельник, температура ниже нормы была на 10 градусов, на 10 градусов ниже многолетних значений, это аномалия, давно такого не было. В конце этой недели она будет выше нормы на 10 и даже на 12 градусов", - рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Но, похоже, именно погодные качели теперь могут стать нормой. Пора привыкать - говорят специалисты. В такой ситуации сложнее всего приходится метеочувствительным людям. Ведь потепление сопровождается резким падением атмосферного давления.

Врачи советуют метеочувствительным пить травяной чай, сократить потребление соли и делать легкую утреню зарядку, чтобы победить недомогания. Но лучше всего пережить раскачивание погодного маятника помогают прогулки на свежем воздухе. Но тут следует быть внимательными: сегодня на дорогах будет очень скользко.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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