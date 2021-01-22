В России стартует волонтерская акция "Добрая суббота"

В чем главная цель проекта?

Хорошие дела под силу всем. В пятницу стартует волонтёрская акция "Добрая суббота", организованная в рамках конкурса "Большая перемена". Участники - школьники и их родители из разных уголков страны - будут приносить продукты пожилым соседям, убирать снег во дворе, кормить птиц и совершать другие полезные дела. Задания под силу выполнить каждому. А потом можно поделиться видео и фото в социальных сетях.

Главная цель - познакомить молодое поколение с деятельностью волонтёров и вовлечь детей в добровольческие движения своих регионов, передает "ТВ Центр".

"Такие конкурсы и проекты как "Большая перемена", "Добрая суббота" очень важны. Тем более, что победители получают путёвки в любимый "Артек" и материальное поощрение, которое можно вложить в самое важное для развития человека - в собственное образование. Правда, надо помнить о том, что, во-первых, волонтёрство - это дело сугубо добровольное, а во-вторых, что волонтёрство не делается и не может делаться ради награды и какого-то признания", - заявил победитель конкурса "Учитель года России - 2015" Сергей Кочережко.

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