Япония опровергла информацию об отмене летней Олимпиады

Данные распространили западные СМИ

Громкий скандал вокруг летней Олимпиады в Токио. Главный вопрос, поднятый в СМИ и теперь звучащий по всему миру - будут ли Игры? Из-за пандемии их уже откладывали на год, и это очень дорого обошлось. Но коронавирус не отступает.

Новость об угрозе отмены Олимпиады в Токио прогремела как гром среди ясного неба. Самую острую для Японии тему подняла британская "Таймс". До Игр полгода, а в Стране восходящего Солнца, якобы, идут на попятную.

"Японское правительство в кулуарах пришло к выводу, что Олимпийские игры в Токио придется отменить из-за коронавируса. И теперь основное внимание уделяется обеспечению безопасности Игр в 2032 году. По словам высокопоставленного члена правящей коалиции, Игры, и без того перенесённые на год, обречены. Теперь правительство ищет способ сообщить об этом и не потерять возможность принять гостей позже. Но никто не хочет говорить об этом первым", - пишут СМИ.

Эффект от публикации оказался таким, что опровергать эти строки пришлось на самом высоком уровне. Перед прессой выступает заместитель генсекретаря. "Мы категорически отрицаем слухи о возможной отмене Олимпийских Игр", - сказал он. А перед парламентом – премьер-министр Ёсихидэ Суга.

"Игры в Токио станут символом преодоления человечеством нового коронавируса и шансом продемонстрировать миру восстановление Японии после разрушительного землетрясения и цунами", - заявил политик.

Ранее о невозможности очередного переноса Игр заявили и в Международном олимпийском комитете. В крайнем случае, говорят в Лозанне, она могла бы пройти без зрителей. Но вот в самой Японии идею проведения поддерживает лишь 20 процентов жителей. Остальные напуганы: вторая волна коронавируса оказалась опаснее первой.

Но не всё так просто. На подготовку к Играм потрачено 25 миллиардов долларов – и это по самым скромным подсчётам. Причём, из-за переноса и необходимости дополнительных мер бюджет возрос почти на три миллиарда. Потерять такие деньги – крах для правительства, финансовая катастрофа для крупного бизнеса.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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