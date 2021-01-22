"Я свободная девушка": Бузова объявила о расставании с Давой

Девушка рассказала о своих чувствах в Сети

Популярная певица Ольга Бузова призналась подписчикам, что ее роман с блогером Давидом Манукяном подошел к концу. Девушка рассказала, что в ее жизни настал сложный период.

Многие поклонники Ольги Бузовой изначально ставили под сомнение отношения телеведущей и ее избранника – уж слишком "идеальной" пара выглядела на фото и видео в Сети. Однако сами Ольга и Давид утверждали, что в их романе нет никакого расчета, а только настоящие чувства. На новогодних каникулах пара даже сыграла свадьбу на Мальдивах. Но вот в московском ЗАГСе расписаться они так и не успели – Бузова заявила о расставании с возлюбленным.

О произошедшей ссоре между влюбленными стало известно после того, как в Сеть попало видео с празднования дня рождения Ольги. На кадрах можно заметить, как Бузова и Манукян ругаются на фоне праздничного салюта. А спустя два дня после праздника выяснилось, что пара распалась.

"Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и не понятные для меня вещи. Я умоляю не задавать больше никаких вопросов. Помогите сейчас мне выжить. Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас. Я благодарна ему за мгновенья счастья. Я любила и люблю. Но! Но - это но, я не могу сказать из уважения к своей любви. Мне на работу через 3 часа. Я знаю, вы меня любите. Помогите не пишите о нем, я все буду блокировать. И ничего не скажу", - написала девушка в Instagram.

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