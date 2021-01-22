Тысячи нацгвардейцев выгнали из Капитолия на улицу после инаугурации Байдена

Бойцы ночуют на автостоянках

Несколько тысяч бойцов Национальной гвардии США после церемонии инаугурации Джо Байдена выгнали из Капитолия на улицу. Гвардейцам приходится отдыхать, в лучшем случае, на автостоянках, пишет газета Politico.

Как рассказал изданию один из гвардейцев, его подразделению был отдан приказ покинут здание Капитолия. Бойцам пришлось перебазироваться на соседнюю крытую парковку. В этом помещении расположились 5 тысяч солдат, при этом там одна ванная комната, одна розетка и нет доступа в интернет.

Рассказ гвардейца подтверждается снимками. На них видны многочисленные группы военных, расположившихся на отдых прямо на полу. Публикация возмутила лидера демократического большинства в Сенате. Чак Шумер пообещал "докопаться до истины".

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