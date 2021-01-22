ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Башкирии предотвратили теракт против силовиков

10:20
  • пятница
  • 22 января 2021

Сотрудники ФСБ обнаружили тайник с боеприпасами

ФСБ России предотвратила теракт в Башкирии, готовящийся против правоохранителей. В ходе спецоперации сотрудники службы задержали россиянина - приверженца радикального ислама.
В Подмосковье задержали готовивших теракт подростков

Его личность в интересах следствия не разглашается. Во время обысков нашли оборудованный тайник, откуда изъяли огнестрельное оружие с боеприпасами, компоненты самодельного взрывного устройства и инструкции по его изготовлению.

В телефоне задержанного обнаружили переписку с кураторами нападения, которые находятся за рубежом. Это участники запрещенной в России террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Спецоперация ФСБ
Спецоперация ФСБ
Спецоперация ФСБ России
Спецоперация ФСБ России
Спецоперация ФСБ России
Спецоперация ФСБ России
Самодельное взрывное устройство
Самодельное взрывное устройство
Подозреваемый в подготовке теракта
Подозреваемый в подготовке теракта
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.