В Башкирии предотвратили теракт против силовиков

Сотрудники ФСБ обнаружили тайник с боеприпасами

ФСБ России предотвратила теракт в Башкирии, готовящийся против правоохранителей. В ходе спецоперации сотрудники службы задержали россиянина - приверженца радикального ислама.

Его личность в интересах следствия не разглашается. Во время обысков нашли оборудованный тайник, откуда изъяли огнестрельное оружие с боеприпасами, компоненты самодельного взрывного устройства и инструкции по его изготовлению.

В телефоне задержанного обнаружили переписку с кураторами нападения, которые находятся за рубежом. Это участники запрещенной в России террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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