Туман и гололед: жители Подмосковья получили экстренное предупреждение

Людям с заболеваниями рекомендуют не покидать дома

Жителям Подмосковья, страдающими хроническими заболеваниями – в частности, проблемами с сердцем и астмой – рекомендуют оставаться дома 22 января. Экстренное предупреждение об ухудшении погоды распространило МЧС.

"Согласно прогнозу погоды… в ближайший час с сохранением до 21:00 мск 22 января местами по Московской области ожидается туман с ухудшением видимости 300-800 м, слабый гололед, на дорогах гололедица", - сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ агентству ТАСС.

К осторожности призвали владельцев транспортных средств. Водителям советуют снизить скорость и воздержаться от ненужных обгонов и перестроений.

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