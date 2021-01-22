Один из крупнейших производителей электроники объявил об уходе с рынка смартфонов

Причина – слишком высокая конкуренция

Сокращение объема производства смартфонов, продажа бизнеса или его закрытие – такие варианты рассматривает руководство южнокорейской компании LG. Все дело в чересчур высокой конкуренции в этом сегменте рынка.

"Поскольку конкуренция на рынке слишком высока, LG пора сделать трезвое решение и лучший выбор", — говорится в письме главы компании Квон Бонг-Сока.

Южнокорейская LG Electronics входит в число крупнейших производителей потребительской электроники и бытовой техники. Разработкой смартфонов занимается подразделение LG Mobile Communications. Глава компании заверил, что, в случае закрытия подразделения, все сотрудники сохранят свои рабочие места, пишет Korea Herald.

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