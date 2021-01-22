В России за сутки выявили 21513 заболевших коронавирусом

Выздоровели 27318 человек

В России за минувшие сутки выявили еще 21513 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 3677352.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Санкт-Петербурге - 3104. В Москве за сутки заболели 3037 человек, в Подмосковье - 1142.

Выздоровели за сутки 27318 человек. Скончались – 580 заболевших.

За весь период пандемии в России от коронавируса умерли 68412 человек. Общее число выздоровевших достигло 3081536.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 98,5 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 638141 человек.

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