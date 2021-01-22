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Мишустин уволил главу Россвязи

11:28
  • пятница
  • 22 января 2021

Само ведомство упразднено

Олег Духовницкий освобожден от должности главы Федерального агентства связи. Распоряжение, пописанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин упразднил Роспечать и Россвязь

Как отмечается в документе, Духовницкий освобожден от поста в связи с упразднением ведомства. Указ, который упраздняет подведомственные Минцифры России Роспечать и Россвязь, президент Владимир Путин подписал в конце ноября.

Михаил Мишустин поручил завершить процесс ликвидации обоих ведомств до 30 июня 2021 года. Функции Роспечати и Россвязи перейдут в Минцифры, которое становится их правопреемником.

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