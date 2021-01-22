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Ярмольник объяснил, почему не празднует день рождения

11:36
  • пятница
  • 22 января 2021

22 января актеру исполнилось 67 лет

Леонид Ярмольник признался, что уже давно не празднует свой день рождения, а вместо торжества "сбегает", чтобы не слушать лишний раз необоснованных комплиментов.
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Ярмольник заявил, что не любит слушать поздравления в день рождения. По его словам, комплименты хочется слушать тогда, когда сделана какая-то работа, а не потому что человек прожил определенное количество лет.

Помимо того актер подчеркнул, что в этом году ни о каком празднике не может быть и речи из-за пандемии коронавируса. Артист напомнил о других знаменитостях, которые на свой страх и риск устраивали празднества, а затем люди заболевали, передает ФАН.

"Не очень люблю отмечать дни рождения. Это все хорошо, знаете, когда тебе 20 лет, 25, 30, когда у тебя все складывается, и у тебя есть средства, чтобы собрать гостей, друзей, и ты ждешь от них каких-то подарков. А когда становишься старше, это становится уже не таким праздником. С одной стороны, у тебя как бы прибавляется солидность, и вроде бы как уже все есть. Имею в виду подарки. И друзья мои, которых я хочу накормить, уже не очень голодные", - заявил Ярмольник.

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