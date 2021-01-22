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Мурашко заявил о международном признании российской вакцины от COVID-19

12:25
  • пятница
  • 22 января 2021

Многие страны готовы использовать препарат

Разработанная в России вакцина от коронавируса "Спутник V" заинтересовала и другие страны, многие государства одобряют применение российского препарата, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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"Многие страны сегодня активно одобряют применение российской вакцины "Спутник V", в том числе идет активное взаимодействие со Всемирной организацией здравоохранения", - передает его слова РИА Новости.

С 18 января в России началась массовая вакцинация граждан от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Ожидается, что в скором времени в программу вакцинации будет включен и препарат Центра Чумакова.

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