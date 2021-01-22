Заплаканная Бузова о расставании с Давой: "Пора рассказать, какое ты чудовище"

Певица рассказала о проблемах в отношениях

Ольга Бузова нашла в себе силы рассказать о причинах расставания с Давидом Манукяном. По словам телеведущей, блогер издевался над ней и изменял.

Бузова в Сети опубликовала скриншоты переписки с Манукяном, сделанной во время отдыха на Мальдивах, где видно, как Дава грубит ей. В сообщениях блогер написал, что не может больше находиться с певицей в одной компании и намерен вылететь в Москву ближайшим рейсом. "Может, пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище на самом деле и как ты меня бьешь, плюешь в лицо и как оскорбляешь?" - пригрозила девушка в ответ.

Затем Бузова опубликовала видеоролик, в котором, еле сдерживая слезы, рассказала о разрыве отношений. Она попросила у подписчиков прощения и призвала заблокировать ее экс-бойфренда.

"Да, и так бывает. Я его заблокировала. И если вы меня любите, вы тоже это сделаете. Я могу ошибаться, простите меня все, но сейчас так", - заявила Бузова.

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