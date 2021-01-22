Два человека погибли в результате аварии на заводе в Татарстане

Один рабочий пострадал

Трагедией окончилось испытание резервуара на предприятии "Малые нефтяные компании Татарстана". В результате аварии утром 22 января в селе Большое Нуркеево в Сармановском районе погибли два человека.

"При проведении испытания воздухом резервуара установки предварительного сброса воды на открытой площадке произошло разрушение резервуара. В результате два человека погибли на месте до приезда скорой, один пострадал", - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Раненый рабочий в тяжелом состоянии. С травмами рук, ног и грудной клетки его доставили в больницу скорой помощи Набережных Челнов. В прокуратуре подтвердили гибель двух человек, отметив, что взрыва на месте ЧП не было – произошел разрыв емкости.

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