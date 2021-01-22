Депутат МГД Артемьев: Строительство крупного технопарка на юге Москвы стало бы логичным шагом

У Москвы есть успешный опыт трансформации промзон в технопарки

Строительство крупного технопарка в Верхних Котлах позволит создать на юге столицы новые рабочие места и станет точкой притяжения. Об этом рассказал депутат Мосгордумы Олег Артемьев. Он напомнил, что исторически юг столицы был местом размещения промышленных организаций – там заводы, фабрики и комбинаты соседствовали со спальными районами.

В девяностые годы, продолжил депутат, многие заводы закрылись, а сейчас в просторных цехах не всегда есть необходимость в связи с развитием технологий. Кроме того, предприятия тяжелой промышленности переезжают за пределы города, а экологические подходы меняются. Потому на освободившихся территориях, уверен Артемьев, должны появляться рабочие места в современных, высокотехнологических отраслях.

"Процесс трансформации старых промзон в новые современные предприятия, места притяжения для бизнеса и промышленности — длительный и планомерный. Москва уже имеет на своем счету положительные примеры, когда на неиспользуемых, заброшенных площадях появлялись новые предприятия. Площадка в Верхних Котлах очень перспективная", - сказал депутат, отметив близость МЦК, метро и возможность добраться до аэропорта "Домодедово".

Будущий технопарк займут территорию площадью 4,9 га. Проектом предусмотрено возведение корпусов производственного назначения на 19,5 тыс кв. м и технопарка для будущих специалистов площадью 20 тыс кв. м. Также там появится спортивный объект, пользоваться которым смогут не только сотрудники технопарка, но и местные жители.

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