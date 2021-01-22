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Москва пообещала ответить на высылку российского дипломата из Албании

12:26
  • пятница
  • 22 января 2021

Действия Тираны в МИД России назвали провокацией

Высылка российского дипломата из Тираны - провокация, направленная на ухудшение российско-албанских отношений. Москва восприняла решение властей Албании с сожалением и, без сомнения, ответит на этот недружественный шаг, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
Албания решила выслать двух российских дипломатов

"Воспринимаем это с большим сожалением, потому что это явная провокация, направленная на ухудшение российско-албанских отношений. И, конечно, этот недружественный шаг не останется без ответа", - сказал Грушко РИА Новости.

Грушко напомнил, что один из главных принципов дипломатии – взаимность, и его никто не отменял. Ранее стало известно, что МИД Албании объявил персона нон-грата сотрудника российского посольства - утверждалось, что он нарушил введенные из-за коронавируса ограничения. В посольстве обвинения отвергли – отметив при этом, что власти Албании в своем заявлении указали имя дипломата, что противоречит международной практике.

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